«Яндекс» определил дату смерти Петра Порошенко

Поисковик «Яндекс» на время «похоронил» президента Украины Петра Порошенко. На это обратили внимание пользователи Twitter.

Один из микроблогеров заметил, что, если вбить фамилию главы государства в «Яндексе», поисковик выдает данные «Википедии» с обозначением его даты смерти. Смерть Порошенко датирована 11 декабря. Он опубликовал скриншот карточки с данными украинского президента в правом верхнем углу страницы «Яндекса».

Обычно в правом верхнем углу при запросе информации о каких-либо личностях «Яндекс» транслирует информацию из «Википедии». В настоящее время данные о смерти Порошенко в «Википедии» отсутствуют.

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