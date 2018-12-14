Названы районы Петербурга с самым дешевым жильем

Самые высокие цены на аренду жилья в Петербурге зафиксированы в Центральном районе, самые низкие — в Кронштадтском. Об этом свидетельствуют данные аналитиков портала «Мир Квартир» (есть в редакции «Ленты.ру»).

«Максимальная концентрация дорогих лотов, не считая элитных, отмечается в Центральном и Петроградском районах, — говорится в исследовании. — Средняя стоимость месячной аренды квартир здесь составляет 48,9 и 47,4 тысячи рублей соответственно». На третьем месте оказался Адмиралтейский район со средней ставкой в 41,7 тысячи рублей.

Минимальные цены на аренду жилья зафиксированы в Кронштадтском районе Петербурга — в среднем, 20,8 тысячи рублей за месяц. Снять квартиру по невысокой цене можно также в Колпинском, Петродворцовом, Красносельском и Пушкинском районах, месячная стоимость аренды в этих районах находится в пределах 21,1–24,8 тысячи рублей в месяц.

В среднем по городу, за год ставки аренды выросли на 3,2 процента, отмечают аналитики портала. «В уходящем году рынок аренды Санкт-Петербурга последовательно демонстрировал признаки роста, — говорит Павел Луценко, генеральный директор «Мир Квартир».— Относительно 2017 года спрос увеличился на 10-15 процентов. Самыми востребованными по формату

оказались двухкомнатные квартиры».

В ноябре 2018-го аналитики портала представили также рейтинг районов Петербурга с самыми низкими ценами купли-продажи жилья. Первое место получил Колпинский район, где средняя стоимость квартиры составила 4,2 миллиона рублей. В «дешевую тройку» вошли Петродворцовый и Кронштадтский районы с показателями в 4,6-4,7 миллиона за квартиру.

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