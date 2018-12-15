В США раскрыли сумму расходов на расследование «российского дела»

С начала расследования российского вмешательства в выборы власти США потратили более 25 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет Министерства юстиции США.

В документе содержатся данные о расходах на следствие с апреля по сентябрь 2018 года. За эти полгода было потрачено 4,6 миллиона долларов, из которых почти три миллиона долларов ушли на зарплату сотрудников, 580 тысяч — на поездки и сопутствующие расходы. Ранее Минюст США уже публиковал отчеты о затратах на дело о российском вмешательстве за предыдущие месяцы.

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11 декабря расследование спецпрокурора Робера Мюллера показало, что по меньшей мере 14 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с россиянами во время его избирательной кампании и последующего переходного периода перед вступлением в должность главы государства.

Мюллер с 2017 года ведет дело о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016-м. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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