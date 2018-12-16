На хоккейном турнире вместо гимна Белоруссии включили хит «Песняров»

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Организаторы хоккейного турнира MECA Hockey Games перед матчем между сборными Норвегии и Белоруссии вместо гимна Белоруссии включили народную белорусскую песню «Косив Ясь конюшину». Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Eurosport Михаила Бирюкова.

По информации tut.by, норвежские болельщики слушали мелодию стоя, подумав, что это и есть гимн Белоруссии. После завершения матча организаторы принесли извинения белорусской стороне.

Сборная Белоруссии проиграла норвежцам со счетом 1:6. По итогам турнира белорусы заняли третье место. Победу одержала команда Норвегии.

«Косив Ясь конюшину» — народная белорусская песня. Композиция получила широкую известность в исполнении ВИА «Песняры».

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