На хоккейном турнире вместо гимна Белоруссии включили хит «Песняров»

Организаторы хоккейного турнира MECA Hockey Games перед матчем между сборными Норвегии и Белоруссии вместо гимна Белоруссии включили народную белорусскую песню «Косив Ясь конюшину». Видео появилось в Twitter-аккаунте журналиста Eurosport Михаила Бирюкова.
По информации tut.by, норвежские болельщики слушали мелодию стоя, подумав, что это и есть гимн Белоруссии. После завершения матча организаторы принесли извинения белорусской стороне.
Сборная Белоруссии проиграла норвежцам со счетом 1:6. По итогам турнира белорусы заняли третье место. Победу одержала команда Норвегии.
«Косив Ясь конюшину» — народная белорусская песня. Композиция получила широкую известность в исполнении ВИА «Песняры».
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