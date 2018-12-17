Вернувшаяся в Россию из Южной Кореи биатлонистка объяснила свое решение

Вернувшаяся в Россию из Южной Кореи биатлонистка Екатерина Аввакумова объяснила свое решение. Ее слова приводит Sport24.

Аввакумова захотела вернуться в Россию во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Спортсменка заявила, что ее не раз выгоняли из сборной Южной Кореи и мешали тренировочному процессу. Биатлонистка связала неудачное выступление на ОИ-2018 (16-е место в спринте) с нервными срывами, произошедшими у нее за рубежом. По ее словам, Южная Корея так и осталась для нее загадкой.

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Биатлонистка также вспомнила, что до последнего не хотела уезжать из России, надеясь попасть в состав сборной. Однако, когда за команду Южной Кореи выступали российские биатлонисты Анна Фролина и Александр Стародубец, Аввакумова вместе с тренером приняла решение уехать из России. По словам спортсменки, в Краснодарском крае ей предоставляли 500 тысяч рублей на весь сезон, чего спортсменке не хватало даже на три сбора во время летней подготовки.

Россиянка перешла в сборную Южной Кореи в 2017 году. На чемпионате мира в Австрии того же года биатлонистка заняла пятое место в индивидуальной гонке и стала первой в истории кореянкой, попавшей на цветочную церемонию. В 2018-м она вернулась в Россию.

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