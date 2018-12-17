Компания «Респект» предотвратила появление 200 тысяч обманутых дольщиков

За четыре года своей работы на рынке страхования гражданской ответственности застройщиков страховая компания «Респект» всего за 1 процент страховой премии не допустила к деньгам дольщиков более 12 процентов застройщиков (около 1000 строительных проектов), являющихся недобросовестными. Это позволило предотвратить появление 200 тысяч обманутых дольщиков и спасти более 400 миллиардов рублей граждан, сообщает пресс-служба страховой компании.

Вместе с тем в компании отмечают, что сегодняшняя законодательная коллизия требует от страховщиков выплат по 214-ФЗ, даже если страховой случай произошел в результате мошенничества или рейдерства. При этом гражданское законодательство и закон о страховом деле прямо запрещают осуществлять такие выплаты. Поэтому защитить интересы всех граждан, в том числе тех, кто столкнулся с последствиями данной правовой коллизии и несовершенства законодательства, может только государственная структура в виде компенсационного фонда.

При этом в «Респекте» говорят о том, что компания поддерживает предложение Банка России по передаче портфелей страховщиков в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства и разделяет позицию заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина о том, что система государственного гарантирования является более прогрессивной.

Страховая компания «РЕСПЕКТ» работает в 7 федеральных округах и 55 городах. Компания сотрудничает с 3,3 тысячами организаций, часть из которых входит в ТОП-400 крупнейших застройщиков РФ.