Россия установила газовые рекорды

Россия по итогам 2018 года покажет рекордные результаты по добыче и экспорту газа, сообщил министр энергетики Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

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«Мы ожидаем рекордных показателей по добыче газа — порядка 723 миллиардов кубометров, это почти плюс 5 процентов относительно прошлого года. Экспорт у нас вырастет на 9,3 процента, с 224 миллиардов до 245 миллиардов кубометров, — очень хороший показатель, такого еще не было», — сказал Новак.

По словам министра, одним из главных драйверов развития отрасли стал запуск производства на «Ямал СПГ» — заводе по сжижению природного газа, принадлежащего компании «Новатэк».

Также, по данным Новака, в 2018 году выросла добыча нефти и угля: до 556 миллионов тонн и 433 миллионов тонн соответственно. Добыча нефти росла, несмотря на соглашение ОПЕК+ о ее сокращении между странами ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и 11 независимыми государствами, включая Россию.

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