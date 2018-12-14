Россия начала закупки газа в Сингапуре

Россия впервые за последние 10 лет импортировала сжиженный природный газ (СПГ), заказчиком выступила госкомпания «Газпром», а топливо доставили из Сингапура. Об этом рассказал представитель главы госкомпании Алексея Миллера Сергей Куприянов, сообщает РБК.

Поставку газа осуществляет судно «Маршал Василевский», конечная точка маршрута — Калининград, где находится регазификационный терминал «Газпрома». Компания планирует протестировать его с помощью СПГ из Сингапура, с представителями которого у госкомпании имеется контракт на поставку газа.

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Корабль достигнет Калининграда 15 декабря. В ноябре сообщалось, что из Сингапура в Калининград вышло судно со 170 тысячами кубометров газа. Стоимость одного кубометра составила 360 долларов, что дороже, например, тысячи кубометров российского газа для Германии или тысячи кубов обратного реверса для Украины.

Закупки СПГ могут привести к убыткам госкомпании в размере 27 миллиардов рублей. Терминалы СПГ в Калининграде необходимы «Газпрому» для поставок собственного СПГ-завода в Выборге, который планируется запустить в 2019 году.

Лидером СПГ-рынка в России выступает компания НОВАТЭК. Почему «Газпром» не мог закупить СПГ у нее, издание не сообщает.

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