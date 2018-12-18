Средняя взятка в России превысила полмиллиона рублей

Средний размер взятки в России за первые девять месяцев 2018 года составил 609 тысяч рублей. Об этом во вторник, 18 декабря, официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил «Ленте.ру».

По словам Куренного, в свою очередь, средний размер взятки в особо крупном размере превысил восемь миллионов рублей. При этом общая сумма взяток составила 1,8 миллиарда рублей, из них в особо крупном размере — 1,5 миллиарда рублей.

«Данная статистика касается только уголовных дел, возбужденных по факту получения взятки», — отметил представитель Генпрокуратуры.

9 ноября Следственный комитет России (СКР) сообщал, что в первом полугодии 2018 года средняя сумма получения взятки превысила 450 тысяч рублей, а средняя сумма дачи взятки составила 434 тысячи рублей.

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