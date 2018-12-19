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США прояснили позицию по военному положению на Украине

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Курт Волкер

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер озвучил позицию США по военному положению на Украине. Свое заявление он сделал на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Волкер отметил, что США осуждают атаку России на украинские корабли и считают ее незаконной, однако военное положение, введенное в 10 областях Украины, не должно быть продлено. «Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы», — подчеркнул Волкер.

16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что угроза вторжения российской армии все еще сохраняется, однако военное положение будет продлено только в случае полномасштабной агрессии.

Военное положение в нескольких регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории было введено в конце ноября. Согласно подписанному главой государства Петром Порошенко указу оно будет действовать на территории этих регионов в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной введения особого режима послужил инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Киев расценил это как акт военной агрессии.

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