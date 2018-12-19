США прояснили позицию по военному положению на Украине

Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер озвучил позицию США по военному положению на Украине. Свое заявление он сделал на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Волкер отметил, что США осуждают атаку России на украинские корабли и считают ее незаконной, однако военное положение, введенное в 10 областях Украины, не должно быть продлено. «Если не будет прямой агрессии, вопрос не будет снова подниматься, поскольку необходимо провести выборы», — подчеркнул Волкер.

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16 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что угроза вторжения российской армии все еще сохраняется, однако военное положение будет продлено только в случае полномасштабной агрессии.

Военное положение в нескольких регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории было введено в конце ноября. Согласно подписанному главой государства Петром Порошенко указу оно будет действовать на территории этих регионов в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной введения особого режима послужил инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Киев расценил это как акт военной агрессии.

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