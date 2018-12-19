В Нью-Йорке обанкротился легендарный русский ресторан

В Нью-Йорке обанкротился легендарный ресторан русской кухни «Русский самовар» (Russian Samovar). Об этом сообщает «Би-би-си».
По данным издания, заведение задолжало около 200 тысяч долларов домовладельцу Alvin Nederlander Associates. Адвокат «Самовара» пояснил, что долг возник в результате конфликта с компанией Samovar Management Group Inc, которую возглавляет Александр Агаджанов. Два года назад компания подала в суд на ресторан за нарушение контракта после того, как тот отказался от ее услуг. «Русский самовар» подал встречный иск. Судебные тяжбы продолжаются до сих пор.
Ресторан «Русский самовар» открылся в 1986 году на Манхэттене и принадлежал танцовщику Михаилу Барышникову и поэту Иосифу Бродскому. Сейчас его владелец — искусствовед Роман Каплан.
В ноябре возобновил работу итальянский ресторан Zizzi в Солсбери, который закрыли после отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Известно, что именно в этом месте обедали Скрипали за несколько часов до того, как попали в больницу с отравлением.