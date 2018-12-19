Японец целый год жил с мертвой женой

В японской префектуре Фукуока 74-летний пенсионер больше года не хоронил жену, которая умерла в октябре 2017 года. Об этом сообщает AsiaOne.

После смерти супруги 74-летний Окуда Ёсихиса продолжал жить рядом с ее останками. Чтобы приглушить запах разложения, он окружил тело освежителями воздуха.

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Когда дом престарелого японца решили снести, он оставил тело жены и уехал. Труп обнаружили рабочие, которые осматривали помещение. Они сообщили о находке полиции. После этого Ёсихису арестовали.

Как выяснилось, при жизни у женщины не было документов, которые удостоверяли ее личность. Она не регистрировала брак официально и жила на пенсию Ёсихисы.

В 2017 году сообщалось, что американец из Чикаго в течение месяца игнорировал смерть жены. По его словам, он заметил странный запах из ее спальни, но решил не проверять, что случилось.

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