Рабочие взбунтовались и взяли в заложники олигарха в новом фильме Быкова

Вышел трейлер фильма «Завод» Юрия Быкова. Ролик поступил в редакцию «Ленты.ру».
В ленте рассказывается о работниках завода, владелец которого отказывается выплачивать им зарплату и объявляет о банкротстве предприятия. Рабочие решаются взять олигарха в заложники и потребовать за него выкуп, однако подчиненные захваченного бизнесмена решают вернуть его силой.
Российская премьера «Завода» запланирована на 7 февраля. В криминальной драме сыграли Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин и Иван Янковский.
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