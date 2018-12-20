В США представили «закон Родченкова»

Сенаторы Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус представили законопроект, направленный против системного применения запрещенных препаратов в международных соревнованиях. Об этом сообщает Washington Post.

По мнению чиновников, этот акт позволит противостоять использованию Россией коррупции как инструмента международной политики. В отличие от законопроекта, который был представлен ранее, данный документ концентрируется на системных нарушениях.

Акт получил название «закон Родченкова» в честь информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Законопроект предусматривает штрафы до одного миллиона долларов и тюремные сроки до 10 лет для участников коррупционных схем.

В июле 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) уже выступил против инициативы США криминализировать использование запрещенных препаратов на международных стартах. В организации были обеспокоены тем, что под санкции при таком законе могли бы попасть представители национальных комитетов.

Показания Родченкова, сбежавшего в США в 2016 году, положили начало расследованию комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Его итогом стал допинг-скандал, в результате которого ряд российских атлетов были дисквалифицированы и не смогли принять участие в международных соревнованиях. В частности, сборная России была отстранена от Олимпиады в Пхенчхане. В Играх участвовали только приглашенные МОК «олимпийские атлеты из России».

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