Неизвестный подстрелил двух человек в Вене и скрылся

Два человека получили огнестрельные ранения в центре австрийской столицы Вены. Об этом сообщили в полиции.

Как отмечается в заявлении правоохранительных органов, люди с ранениями были обнаружены возле популярного ресторана Lugeck. При этом стрелявший с места происшествия смог скрыться, сейчас ведется его розыск. В полиции указали, что опасности для окружающих нет. Другие обстоятельства произошедшего пока не приводятся.

Австрийское телевидение сообщает, что один из двух пострадавших скончался, передает Reuters.

11 декабря стрельба произошла на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, в результате погибли пять человек, а преступник — Абделькарим Шекатт — скрылся. Полиция застрелила его 13 декабря на одном из складов недалеко от места атаки.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Позже отец стрелка признался, что знал о связях своего сына с террористами, но не подозревал о готовящемся преступлении.

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