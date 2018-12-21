Россия отреагировала на «день Бандеры»

Москва сожалеет, что Запад игнорирует учрежденный Киевом праздник в честь дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Сожаление вызывает отсутствие должной реакции на все это западных кураторов Киева, международных организаций и правозащитных структур, пекущихся о демократических ценностях», — указали в ведомстве. МИД считает, что подобное поклонение «гнусным историческим персонажам» — это презрение к народу Украины и жертвам соратников Бандеры.

Как отмечается в заявлении, теперь украинцам придется почтить память преступника, причастного к кровавым терактам, еврейским погромам и жестоким расправам над невинными. Россия в этой связи надеется, что в будущем в Киеве более избирательно отнесутся к трактовке прошлого и не станут переписывать историю.

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Верховная Рада Украины 19 декабря приняла постановление о праздновании в 2019 году памятных дат и юбилеев. Среди них оказалась и 110-я годовщина со дня рождения Бандеры — одного из создателей Организации украинских националистов. ОУН, как и ее боевое крыло Украинская повстанческая армия (УПА) запрещены в России.

В июле Житомирский областной совет объявил 2019-й годом Бандеры. В феврале Киевский городской совет разрешил в дни торжественных мероприятий вывешивать на административных зданиях в городе красно-черный флаг ОУН. Аналогичные инициативы поддержали и в других регионах.

Боевики УПА в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения.

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