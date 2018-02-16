Власти Киева разрешили развешивать по городу бандеровские флаги

Киевский городской совет разрешил в дни торжественных мероприятий вывешивать на административных зданиях в городе красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Об этом сообщается на сайте Киевгорсовета.

Точный список дней торжественных мероприятий пока не определен, в него предлагается включить такие даты, как 1 января (день рождения основателя ОУН Степана Бандеры), 3 февраля (день создания ОУН), 5 марта (годовщина со дня смерти главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Романа Шухевича) и ряд других.

«Хотел бы отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций вне зависимости от форм собственности, вывешивать флаг ОУН в определенные даты», — отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевгорсовета Владимир Бохняк.

2 февраля городской совет Тернополя решил поднимать флаг ОУН во время торжественных и праздничных мероприятий наряду с государственным. 30 января порядок использования красно-черного флага ОУН утвердил Львовский областной совет. Его рекомендуется вывешивать на зданиях органов власти во время празднования девяти дат, связанных с «выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев».

Боевики УПА (боевое крыло ОУН) в 1943 году организовали так называемую Волынскую резню — этнические чистки польского населения. По разным оценкам, жертвами массовых убийств стали от 30 тысяч до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!