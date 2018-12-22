Лидер группы «Бумбокс» сравнил Россию с черной дырой

Вокалист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк объяснил причину, по которой он перестал гастролировать по России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Говорящие головы».

«Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, и она сейчас как черная дыра», — заявил исполнитель в ответ на вопрос, почему он перестал выступать в России с 2014 года. Хлывнюк отметил, что сильно соскучился по родным и друзьям, проживающим в России.

Солист «Бумбокса» заявил, что ему сложно представить, как он отдаст свой паспорт на границе людям, чьи коллеги исполняют приказы стрелять «по мне из установки "Града"». Концерты группы в зарубежных странах посещают многие поклонники из России, добавил он.

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Хлывнюк заключил, что ждет, когда ситуация изменится «эволюционным путем». В настоящий момент артист готов сотрудничать только с теми российскими коллегами, которые «не подвержены пропаганде».

В сентябре поклонники Бумбокса заподозрили, что известная песня «Вахтерам» — не про любовников, а про наркоманов. В комментариях к посту они пришли к выводу, что под плюшками подразумевается гашиш, «чивава» на сленге означает «наркотик, изготавливаемый кустарным способом», а вахтеры в хрущевке — наркоманы, которые по очереди делают друг другу инъекции наркотиков.

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