Победивший на чемпионате России фигурист отказался усложнять программы

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун рассказал, что не будет добавлять в программы новые элементы перед чемпионатом Европы в Минске. Его слова приводит ТАСС.

По словам 23-летнего фигуриста, в середине сезона не стоит что-то менять, необходимо тренировать сложившуюся программу прыжков. Он отметил, что на первенстве Европы его ждут сложные соперники. Ранее Ковтун заявлял о том, что намерен выучить новый четверной прыжок.

На чемпионате России Ковтун выиграл золотую медаль, получив 281,59 балла, и гарантировал себе место в национальной сборной на европейское первенство. На втором месте расположился Михаил Коляда (268,40 балла).

Чемпионат Европы в Минске пройдет с 21 по 27 января 2019 года. Согласно критериям отбора, место в сборной России получают победители и серебряные призеры чемпионата страны. Третьего участника выберут на тренерском совете.

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