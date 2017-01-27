Российский фигурист Ковтун стал вторым в короткой программе на ЧЕ

Россиянин Максим Ковтун стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ковтун получил за прокат 94,53 балла.

Первое место занял испанец Хавьер Фернандес, в его активе 104,25 балла. Третьим стал Алексей Быченко из Израиля (86,68 балла).

26 января российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, выиграли золотые медали чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в чешской Остраве с 25 по 29 января. Фигуристы-одиночники представят произвольную программу 28 января.

