Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, завоевали золотые медали чемпионата Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская пара, занимавшая первое место после короткой программы (80,82 балла), в четверг представила произвольную программу, за которую получила 146,76 балла. В общей сложности Тарасова и Морозов набрали 227,58 балла, что позволило им впервые в карьере завоевать золото чемпионата Европы.

Второе место заняла немецкая пара Алена Савченко и Брюно Массо, набравшая 222,35 балла. Третье — дуэт из Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре (220,02 балла).

Олимпийские чемпионы Сочи-2014 Ксения Столбова и Федор Климов стали четвертыми (216,51 балла) .

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в чешской Остраве с 25 под 29 января.