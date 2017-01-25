Российская фигуристка Медведева выиграла короткую программу на ЧЕ

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, проходящем в чешской Остраве. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Она получила за прокат 78,92 балла. Второй стала другая россиянка Анна Погорилая (74,39 балла), третьей — представительница Италии Каролина Костнер (72,40 балла).

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в чешской Остраве с 25 под 29 января. Фигуристки-одиночницы представят произвольную программу 27 января.

Медведева выиграла два последних финала Гран-при, чемпионат мира и Европы (дважды) в 2015 и 2016 годах. Российская фигуристка — действующая обладательница мировых рекордов по набранным баллам в короткой и произвольной программах.