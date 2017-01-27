Судьи на ЧЕ по фигурному катанию пересмотрели оценки в пользу россиян

Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев стала лидером по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию после пересмотра результатов выступления итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

«С итальянцев сняли один балл за запрещенный элемент. Техническая бригада пересмотрела свою оценку в соответствии с правилами. Они имеют на это право», — рассказал «Р-Спорт» глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Изначально выступление пары из Италии судьи оценили на 76,65 балла, однако после пересмотра результатов с них был снят один балл. Таким образом, Боброва и Соловьев, заработавшие за свой прокат 76,18 балла, вышли на первое место. Третью строчку занимают французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (75,48).

Произвольную программу танцевальные пары представят в субботу, 28 января, в 15:30 по московскому времени.

Соревнования проходят в чешской Остраве с 25 под 29 января.