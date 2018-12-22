Нападение российских футболистов на женщину попало на видео

В сети появились кадры нападения футболистов Дмитрия Митина и Артема Надеева на 41-летнюю женщину. Видео опубликовано на YouTube-канале управления МВД Рязани.

По информации правоохранительных органов, футболисты находились в состоянии алкогольного опьянения. Они увидели, что женщина сняла крупную сумму денег в банкомате, и начали ее преследовать. Преступники догнали жертву, повалили на землю и били ногами.

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря. В результате нападения у предпринимательницы отняли телефон и 36 тысяч рублей. Суд отправил одного из преступников в СИЗО на два месяца, второго — на тот же срок под домашний арест.

Митин и Надеев выступали за клуб «Рязань» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион чемпионата России), однако, по словам генерального директора Вадима Бращина, в настоящее время они с командой не связаны.

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