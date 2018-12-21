Двое российских футболистов избили и ограбили женщину

Российские футболисты Дмитрий Митин и Артем Надеев избили и ограбили женщину в Рязани. Об этом сообщает «62ИНФО».

Инцидент произошел в ночь на 18 декабря, имена преступников стали известны только сейчас. Игроки напали на предпринимательницу, отобрали у нее телефон и 36 тысяч рублей. Митин и Надеев выступали за клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, третий по силе дивизион чемпионата России) «Рязань», однако, по словам генерального директора Вадима Бращина, в настоящее время они с командой не связаны.

«На данный момент таких игроков в клубе нет, а одного из них никогда и не было», — заявил Барщин. Тем не менее на сайте «Рязани» Митин числится полузащитником команды. Надеев же, пишет «62ИНФО», выступал за молодежку клуба, однако на профессиональном уровне не играл.

Отмечается, что суд уже принял меру пресечения для футболистов. Одного из них отправили в СИЗО на два месяца, второго — на тот же срок под домашний арест.

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