Кокорин и Мамаев вспомнили о боге в «Бутырке»

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, находящиеся в СИЗО «Бутырка», рассказали, что стали уделять больше времени на общение с богом. Слова спортсменов приводят «Известия».

Журналист издания, побывавший в следственном изоляторе, описал условия содержания Кокорина и Мамаева. Он отметил, что в камере полузащитника «Краснодара» есть самодельный иконостас и лампада. «Мы здесь ее укрепляем и будем укреплять», — сказал Мамаев о вере. Кокорин же добавил, что сейчас читает Новый Завет.

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О том, что в камере Мамаева появился иконостас, сообщалось в ноябре. Футболист сделал его из бумажных икон.

Кокорин и Мамаев пробудут в СИЗО как минимум до 8 февраля. 18 декабря Мосгорсуд отказался отменять продление их ареста. Такое решение полузащитник «Краснодара» назвал позором.

Футболисты являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». 8 октября Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем в кофейне напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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