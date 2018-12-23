Порошенко пристыдили за ужин в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила главу государства Петра Порошенко за ужин в элитном киевском ресторане в то время, как в стране действует военное положение. Фото и видео, сделанные в одном из самых дорогих заведений украинской столицы, она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Хоть бы постеснялись во время военного положения», — прокомментировала Коба снимки и ролик. Он уточнила, что в ресторан Порошенко прибыл со своей супругой Мариной и в сопровождении нескольких охранников.

Журналистка предположила, что спустя несколько часов украинский лидер может отправиться в супермаркет, чтобы пофотографироваться с местными посетителями и показать себя «народным президентом».

В августе Порошенко, который до этого неделю не появлялся на рабочем месте, нашли в одном из ресторанов Киева. С 1 по 8 января этого года он вместе с семьей отдыхал на Мальдивах. Сообщалось, что отдых президента обошелся более чем в 500 тысяч долларов.

Военное положение в нескольких регионах Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории было введено в конце ноября. Согласно подписанному Порошенко указу оно будет действовать на территории этих регионов в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря. Причиной введения особого режима послужил инцидент в Керченском проливе 25 ноября. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

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