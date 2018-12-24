В России заговорили об ограничении максимального срока ареста

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила о возможном сокращении максимальных сроков ареста в ходе следствия. Об этом в понедельник, 24 декабря, передает ТАСС.

Политик рассказала о подготовке законопроекта, согласно которому срок нахождения арестантов в СИЗО будет сокращен. По словам Матвиенко, в случае, если инцидент не является «преступлением века», для завершения следствия достаточно срока от полугода до года.

Длительное содержание в СИЗО, отметила она, иногда используется для совершения следственных действий, оказания психологического давления и выбивания показаний из арестантов, что является абсолютно неправильным.

18 декабря сообщалось, что представитель генеральной прокуратуры России Александр Куренной назвал переполненность СИЗО одним из главных нарушений закона, выявляемых в уголовно-исполнительной системе. По его словам, в 11 субъектах России функционируют следственные изоляторы в условиях переполненности до 85 процентов от установленного лимита.

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