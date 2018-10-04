Бывший глава Марий Эл пожаловался генпрокурору на пыточные условия в СИЗО

Арестованный по обвинению в коррупции экс-глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов пожаловался в Генпрокуратуру на пыточные условия в СИЗО. Об этом в четверг, 4 октября, сообщил ТАСС его адвокат Игорь Трунов.

«В своем обращении к Юрию Чайке Маркелов указывает на пыточные условия содержания, критически ухудшающееся здоровье и полную изоляцию от близких», — отметил Трунов.

Маркелов жалуется на моральное давление, частый перевод из одной камеры в другую при больном сердце и больных суставах, перенос тюремных вещей, унизительные обыски, невозможность получить медпомощь, медикаменты и лечение. Адвокат заявил, что такие меры принимаются, чтобы заставить бывшего главу Марий Эл признаться в преступлениях.

По словам Игоря Трунова, за полтора года содержания в СИЗО у Маркелова ухудшилось зрение, обострилось сердечно-сосудистое заболевание и болезнь Бехтерева, то есть воспаление суставов, сухожилий и связок. Это заболевание, как отметил адвокат, входит в перечень тех, при которых запрещено содержание человека под стражей.

Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года по обвинению в получении взятки в 235 миллионов рублей. На следующий день Басманный суд Москвы поместил его под стражу.

Маркелов возглавлял Марий Эл в течение 16 лет c января 2001-го. До этого был депутатом Госдумы, входил во фракцию ЛДПР. Работал адвокатом, также служил в военной прокуратуре.

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