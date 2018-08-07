Шестун рассказал о своих знаменитых сокамерниках в «Лефортово»

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по обвинению в превышении полномочий, сидит в одной камере с миллиардером Романом Манашировым в СИЗО «Лефортово». Об этом чиновник сообщил в своем письме, опубликованном на сайте PASMI.

«Большое счастье, когда тебя поселяют с культурным и интеллигентным человеком. Роман сразу же накрыл мне стол, успокоил меня, сказал, что все, что есть у него, — общее. В холодильнике лежали помидоры из Баку высшего качества, зелень, огурцы, жареное мясо, индейка, курица, орехи. Рома сидит здесь уже почти три года, и сразу бросалось в глаза, что администрация легендарного "Лефортова" относится к нему с уважением. Всех конвоиров, медиков, поваров он знал по имени, и они отвечали ему взаимным уважением», — говорится в послании.

Камеры в «Лефортово» все стандартные — по 7,8 квадратных метра. Площадь, по словам Шестуна, он измерил вместе с сокамерником спичечным коробком.

В этой же камере прежде сидел губернатор Кировской области Никита Белых. «Его здесь никто не любил, в первую очередь, персонал СИЗО. Белых никак не мог выйти из образа губернатора, очень много жаловался, разговаривал со всеми, как с подчиненными. Но надо сказать, что Белых вел себя прилично, никого не сдал, вину не признал», — пишет Шестун, добавляя, что Белых «уехал на зону в Рязань, где сейчас занимается заготовкой сена».

«Когда я прибыл в "Лефортово", у меня забрали все вещи и посадили в камеру на карантин в одних шортах и футболке, не дав теплой одежды...я замерз. Это сильно действовало мне на нервы, и я начал грубить ... пока не пришел и.о. начальника СИЗО-2 Ханов Александр Юрьевич и не успокоил, что меня сейчас переведут в постоянную камеру с соседом. Им срочно понадобился карантин для размещения начальника СК по Москве генерала Александра Дрыманова», — рассказывает чиновник.

По его словам, все губернаторы, находящиеся в «Лефортово» ведут они себя по-разному: Вячеслав Гайзер (Коми) занимается спортом, «очень чистоплотный, не унывает и не ломается»; Леонид Маркелов (Марий Эл) пишет стихи, его называют Царь Леонид.

«Самые известные из олигархов — братья Магомедовы: они чистые бизнесмены, их уважают в "Лефортово". Ведут они себя достойно как в бизнес-сообществе, так и в самом Дагестане», — пишет Шестун. Там же находится правительство республики «почти в полном составе».

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