Арестован подозреваемый в убийстве 16-летней вице-чемпионки России по плаванию

В Тольятти арестован подозреваемый в убийстве 16-летней Сафии Аскаровой, вице-чемпионки России по плаванию. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета России.

16-летний молодой человек, имя которого не называется, арестован на два месяца по решению Автозаводского районного суда.

Ранее 25 декабря сообщалось, что подозреваемый некоторое время встречался с Аксаковой, однако девушка его бросила. В день убийства между ними возникла ссора, в ходе которой парень нанес девушке несколько ножевых ранений.

О смерти спортсменки стало известно 24 декабря. Тело Аксаковой нашли в Автозаводском районе города с колото-резаными ранениями.

Аскарова была мастером спорта по плаванию. В прошлом году она стала серебряной медалисткой чемпионата России среди юниоров. В начале декабря девушка принимала участие в соревнованиях «Резерв России» в Саранске.

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