Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию

В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова. Тело девушки нашли в Автозаводском районе города с колото-резаными ранениями шеи и туловища, сообщает местное издание TLTgorod.

В следственном комитете сообщили, что подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний местный житель, знакомый девушки. Предполагается, что молодой человек в результате ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование продолжается.

Сафия Аскарова была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она завоевала серебряную медаль на первенстве страны среди юниоров. В начале декабря девушка принимала участие в соревнованиях «Резерв России» в Саранске.

