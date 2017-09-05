Умер тренер убитого борца Власко

Федор Махутов, тренер убитого в драке на берегу Байкала чемпиона Европы по вольной борьбе Юрия Власко, умер от сердечного приступа. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Махутов скончался на проходящих в Новогорске сборах, где он готовил сборную Бурятии к чемпионату мира среди кадетов. По словам спортсменов, тренер глубоко переживал смерть Власко. 17 сентября ему должно было исполниться 69 лет.

4 сентября стала известна причина конфликта, переросшего в драку со смертельным исходом. Зачинщиком ссоры стал друг Власко, которого избили за некорректное поведение. Власко вступился за приятеля и был убит в ходе потасовки.

Спортсмен родился 14 марта 1997 года. В 2015-м и 2016-м он становился победителем юниорского чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 96 килограммов.