Появились подробности убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию

В убийстве 16-летней вице-чемпионки России по плаванию Сафии Аскаровой подозревается ее бывший молодой человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, подозреваемый поссорился с Аскаровой, несколько раз ударил ее ножом, из-за чего она скончалась на месте происшествия. Источник агентства отмечает, что молодые люди некоторое время встречались, однако затем спортсменка ушла от юноши.

Автозаводский районный суд Тольятти позднее 25 декабря изберет меру пресечения подозреваемому. Расследование продолжается.

Аскарова была убита 24 декабря. Тело девушки нашли в Автозаводском районе города Тольятти с колото-резаными ранениями шеи и туловища.

Убитая была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она завоевала серебряную медаль на первенстве страны среди юниоров. В начале декабря спортсмена участвовала в соревнованиях «Резерв России» в Саранске.

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