Боевики убили десятки человек в афганском министерстве

Жертвами нападения террористов на государственное учреждение в Кабуле (Афганистан) 24 декабря стали 43 человека. Об этом сообщает агентство Reuters.

По заявлению представителя Министерства здравоохранения Вахида Маджроха (Wahid Majroh), в столкновении с боевиками погиб один полицейский. Помимо тел погибших в больницы были доставлены 10 пострадавших.

Как сообщается, изначально смертник на автомобиле со взрывчаткой подорвался перед зданием Министерство труда, социального обеспечения, по делам мучеников и инвалидов. Затем его напарники с огнестрельным оружием ворвались в учреждение, захватили заложников и устроили перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Она продлилась около семи часов. Отмечается, что из здания удалось эвакуировать около 350 человек.

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Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. Однако Reuters отмечает, что ранее по идентичной схеме действовали боевики движения «Талибан» (запрещено в России).

21 декабря сообщалось, что США планируют вывести часть войск из Афганистана. По информации агентства, это вызвало панику у властей страны — в отсутствие американской армии террористы, уже контролирующие по меньшей мере четверть ее территории, смогут действовать более уверенно. Сейчас в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих.

Генерал Джозеф Данфорд, командующий силами США в Афганистане, назвал информацию о выводе войск слухами и заверил местные СМИ, что американская операция продолжается без каких-либо изменений.

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