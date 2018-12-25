Боевики убили десятки человек в афганском министерстве

Жертвами нападения террористов на государственное учреждение в Кабуле (Афганистан) 24 декабря стали 43 человека. Об этом сообщает агентство Reuters.
По заявлению представителя Министерства здравоохранения Вахида Маджроха (Wahid Majroh), в столкновении с боевиками погиб один полицейский. Помимо тел погибших в больницы были доставлены 10 пострадавших.
Как сообщается, изначально смертник на автомобиле со взрывчаткой подорвался перед зданием Министерство труда, социального обеспечения, по делам мучеников и инвалидов. Затем его напарники с огнестрельным оружием ворвались в учреждение, захватили заложников и устроили перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов. Она продлилась около семи часов. Отмечается, что из здания удалось эвакуировать около 350 человек.
Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. Однако Reuters отмечает, что ранее по идентичной схеме действовали боевики движения «Талибан» (запрещено в России).
21 декабря сообщалось, что США планируют вывести часть войск из Афганистана. По информации агентства, это вызвало панику у властей страны — в отсутствие американской армии террористы, уже контролирующие по меньшей мере четверть ее территории, смогут действовать более уверенно. Сейчас в Афганистане находятся около 14 тысяч американских военнослужащих.
Генерал Джозеф Данфорд, командующий силами США в Афганистане, назвал информацию о выводе войск слухами и заверил местные СМИ, что американская операция продолжается без каких-либо изменений.