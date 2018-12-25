Тренер российского биатлониста рассказал о кознях иностранных соперников

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал об отношении иностранных спортсменов к своему подопечному после того, как тот был пойман на употреблении запрещенных веществ. Его слова приводит Sports.ru.

Тренер заявил, что Логинов не спал ночами и сильно переживал после возвращения в спорт. По его словам, на Кубке IBU чешские биатлонисты провоцировали Логинова, а французские строили козни. «В гонках били по палкам, много чего творили. Я узнавал это от тренеров, которые стояли по дистанции. Потом шел к нему: Санька, что у тебя там случилось? Да ничего, ударили специально», — отметил Касперович.

Наставник россиянина добавил, что его подопечный все пропускает через себя, и это становится для него проблемой. Касперович посчитал, что сейчас отношение сообщества к Логинову начинает меняться и нужно подождать еще, чтобы ситуация улучшилась.

В текущем сезоне Кубка мира россиянин завоевал две серебряные награды. 22 декабря он стал вторым в гонке преследования, а 20 декабря — в спринте.

С ноября 2014 года по ноябрь 2016-го Логинов отбывал дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина.

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