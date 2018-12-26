Мать подговорила сына на преступления и попалась

В Гонконге предъявили обвинения женщине, которая подговорила группу подростков-друзей на грабежи. Об этом пишет South China Morning Post.

Как отмечается, 47-летняя женщина и пять подростков в возрасте от 14 до 16 лет, в том числе ее сын, были взяты под стражу в канун Рождества. Подозреваемой вменяют два случая сговора с целью грабежа и подстрекательство. Мальчикам никакие обвинения пока не предъявлены, их отпустили под залог. В январе им нужно будет появиться перед полицейскими.

По словам сотрудника криминальной полиции, преступления были совершены 16 и 17 декабря в одном из самых бедных районов Гонконга. Жертвами стали две женщины, на которых в темное время суток нападали четыре-пять человек. Злоумышленники подходили сзади и закрывали женщинам рот, а также держали за шею, пытаясь забрать вещи.

Таким образом у одной из пострадавших — 56-летней — украли 8 тысяч гонконгских долларов (чуть более тысячи долларов США) и 500 юаней (70 долларов). Другой жертве оказалось 55 лет. Она активно сопротивлялась и смогла позвать на помощь, поэтому грабители скрылись с пустыми руками.

Ранее в декабре сообщалось, что в Гонконге миллионер раскидал деньги в одном из самых бедных кварталов города и был арестован. Мужчина сбросил с крыши небоскреба сто миллионов гонконгских долларов (852 миллиона рублей).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!