Россиянка узнала в соцсетях о преступлении сына и сдала его полиции

Жительница Иркутска узнала из соцсетей, что ее сын похитил сотовый телефон, сообщила о произошедшем в полицию и отправила подростка в отделение с повинной, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным агентства, кража была совершена в центре Иркутска 2 мая. Момент преступления был запечатлен на видео: потерпевшая, молодая женщина, которая прогуливалась по улице с ребенком, наклонилась к коляске, а пробегавший мимо подросток вырвал из ее рук мобильный телефон.

«Увидев в социальных сетях опубликованный материал, мать подозреваемого узнала своего сына и сообщила в правоохранительные органы о совершенном им преступлении. После чего молодой человек сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном», — говорится в сообщении управления МВД по Иркутской области.

Мобильный телефон был передан владелице.

В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о постановке подозреваемого на учет и о привлечении его родителей к административной ответственности.

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