Нелегал-рецидивист убивал американских бомжей ради наживы

Полиция Лос-Анджелеса задержала подозреваемого в убийстве трех человек и попытке убийства еще четырех. Им оказался 47-летний Рамон Эскобар, рецидивист, уже шесть раз депортированный из США в родной Сальвадор. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как подозревает полиция, Эскобар совершил по меньшей мере семь нападений на людей, спящих на улице. Вероятно, нападения он совершал с целью ограбления. Три его жертвы в итоге были найдены мертвыми, еще один человек в данный момент в коме.

Преступник был вооружен: полицейские конфисковали у Эскобара бейсбольную биту и болторез, с помощью которых он, предположительно, забил насмерть троих мужчин. Камеры зафиксировали, как после избиения он обшаривал их карманы.

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После задержания выяснилось, что у подозреваемого богатая криминальная история: с 1997 по 2011 год уроженец центральноамериканского Сальвадора был депортирован из США шесть раз, но всякий раз возвращался. Несколько раз ему выносили обвинительный приговор за нелегальное проникновение в страну. По данным агентства, миграционная служба не смогла установить статус его пребывания в Соединенных Штатах.

В середине 90-х Эскобар провел пять лет в тюрьме за грабеж. В списке его преступлений и проступков также кража со взломом, незаконное проникновение, публичное пьянство и два случая нападения. В Калифорнию он прибыл из Техаса, где его тоже разыскивала полиция, правда, пока как свидетеля: его родственники, 60-летняя Дина и 65-летний Родриго Эскобар, пропали без вести через несколько дней после того, как он остановился в их доме. Фургон, принадлежавший Дине, нашли сожженным неподалеку от Хьюстона.

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