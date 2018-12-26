Испанский тренер поработал в России и повидал пьянство футболистов

Испанский тренер Хулиан Калеро, работавший с нижегородской «Волгой» в 2011 году, пожаловался на постоянные нарушения режима, которые позволяли себе российские футболисты. Слова специалиста приводит Sport24.

Калеро обвинил «русских» в неуважении статуса профессиональных игроков. Он заявил, что в «Волге» повидал пьяниц, а также заметил, что футболисты в Испании не позволяют себе того, что делали игроки из российского клуба. «Деньги — единственное, что их держало. Важно было только получить зарплату», — вспомнил Калеро.

25 декабря тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» Андрей Назаров, рассуждая о проблемах молодых игроков, указал на их трезвость: «Проблема в том, что молодежь много не пьет, они все трезвые. Если бы были постарше, то может более расслабленные были».

Калеро входил в тренерский штаб сборной Испании на чемпионате мира 2018 года. Сейчас он остался без работы. «Волга» играет в Футбольной национальной лиге и занимает десятое место.

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