Российский тренер назвал трезвость хоккеистов главной проблемой команды

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» Андрей Назаров нашел причину неудач своих подопечных. Его слова приводит «Чемпионат.com»

По словам тренера, молодые игроки стараются проявить себя на площадке, но слишком нервничают. Назаров отметил, что это вопрос психологии, и хоккеистам необходимо немного расслабиться. «Проблема в том, что молодежь много не пьет, они все трезвые. Если бы были постарше, то, может, более расслабленные были», — заявил он.

Наставник «Нефтехимика» поблагодарил своих подопечных за матч против московского ЦСКА. Тренер добавил, что во встрече приняло участие много молодых игроков, у которых не все получилось, тем не менее Назаров остался доволен игрой.

«Нефтехимик» проиграл ЦСКА в овертайме со счетом 3:4. После 42 матчей команда из Нижнекамска занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ.

Назаров известен своими неоднозначными высказываниями. Например, тренер заявлял, что своевременно приходящие хоккеистам зарплаты мешали ему настраивать игроков на результат.

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