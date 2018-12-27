В Афганистане убили видного боевика ИГ

Высокопоставленного члена террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) уничтожили в Афганистане. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на заместителя пресс-секретаря МВД страны.

По его данным, Султан Азиз Азам был ликвидирован в среду, 26 декабря. Это произошло во время авиаудара сил международной коалиции в районе Хаска-Мена в восточной провинции Нангархар. Вместе с ним убили также трех помощников.

Сообщается, что боевик был представителем всей ячейки ИГ в Пакистане и Афганистане «Вилаят Хорасан». Кроме того, он отвечал за вербовку в ряды группировки, а также сам участвовал в расправах над мирными гражданами.

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В сентябре министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявлял, что члены ИГ угрожают Великобритании и странам Западной Европы из Афганистана.

В августе сообщалось, что в Афганистане британский снайпер одним выстрелом из крупнокалиберного пулемета убил командира ИГ, находившегося на расстоянии более чем в одну милю (1600 метров). До этого сообщалось, что курдские военизированные формирования пешмерга при поддержке возглавляемой США коалиции уничтожили главного финансиста ИГ в Ираке.

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