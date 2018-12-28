Проект по созданию ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» планировали закрыть четыре года назад из-за его сложности. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Еще четыре года назад на совещании верховного главнокомандующего решался вопрос, продолжать или закрывать эту работу, потому что, к сожалению, это очень сложная работа», — рассказал вице-премьер. Он добавил, что тогда конструкторы «Авангарда» просили президента «дать им еще один шанс».

Впервые об «Авангарде» президент Владимир Путин рассказал 1 марта в послании Федеральному собранию. Тогда он заявил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

По приказу Путина 26 декабря были проведены испытания «Авангарда». Тогда блок ракетного комплекса набрал скорость около 27 Махов. Борисов сообщил, что «практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить».

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