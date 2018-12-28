Лучший игрок мира отверг «Реал»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отказался от продления контракта с клубом. Об этом сообщает AS со ссылкой на эфир телеканала Telemadrid.

Хорват отверг первое предложение от руководства. Он ожидает, что клуб отправит ему улучшенный вариант контракта. В то же время Модрич изучает детали возможного перехода в миланский «Интер». Если переговоры о продлении договора закончатся неудачно, «Реал» рассмотрит вариант с продажей полузащитника летом 2019 года.

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Действующее соглашение между клубом и игроком истекает в 2020 году.

О желании Модрича покинуть «Реал» впервые стало известно в августе. Тогда сообщалось, что хорват ищет новый вызов, поэтому хочет перейти в «Интер». Тем не менее, Модрич остался в «Реале». В последующие полгода он был признан лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола, а также получил «Золотой мяч».

Модрич в 2018 году выиграл Лигу чемпионов в составе «Реала» и стал вице-чемпионом мира со сборной Хорватии. Его признали лучшим игроком первенства планеты.

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