Футболист притворился больным и вместо матча улетел на Мальдивы

Защитник «Галатасарая» Сердар Азиз притворился больным и вместо матча чемпионата Турции против «Сивасспора» (4:2) улетел в отпуск. Об этом сообщает Spor.Haberler.com

По информации издания, 28-летний футболист пожаловался на боль в желудке и пропустил последний официальный матч «Галатасарая» в 2018 году. Однако через 12 часов в Instagram-аккаунте жены Азиза появилось фото с Мальдивских островов, где ее супруг лежит на пляже.

В материале отмечается, что главный тренер турецкой команды Фатих Терим заявил, что не намерен включать защитника в тренировочный процесс после отпуска. Наставник посоветовал Азизу искать новый клуб.

Контракт Азиза с «Галатасараем» рассчитан до 2020 года. Футболист перешел в команду в 2016 году из «Бурсаспора» за 4,5 миллиона евро. Защитник дважды выигрывал чемпионат Турции (2009/10, 2017/18).

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