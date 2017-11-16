Игрок сборной Италии завязал с футболом ради жареного мяса и пива

Бывший нападающий сборной Италии Пабло Освальдо рассказал, что завершил карьеру футболиста из-за того, что пиво и барбекю приносят ему больше удовольствия, чем деньги. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Освальдо признался, что в какой-то момент стал ненавидеть свою работу. «У меня были варианты из Китая, а также от клубов, выступавших в Лиге чемпионов. Футбол заслуживает уважения, но сейчас я предпочитаю пиво и мясо на гриле деньгам и футболу», — заявил спортсмен.

Футболист также рассказал, как ему позвонил тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли и предложил контракт с клубом. «Но, босс, скоро фестиваль Cosquín Rock (музыкальный фестиваль в Аргентине — прим. «Ленты.ру»)», — отказал тренеру Освальдо.

В августе 2016 года 31-летний форвард объявил о завершении карьеры. В составе туринского «Ювентуса» в сезоне 2013-2014 футболист становился чемпионом Италии. Он также выступал за «Лечче», «Фиорентину», «Болонью», «Рому» и «Интер».