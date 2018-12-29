Роналду сдал

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил в 2018 году 49 мячей. Статистика португальца появилась в Twitter-аккаунте Real Madrid Stats.

Форвард оформил дубль в матче 19-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:1).

Результат ниже 50 голов футболист показал впервые за восемь лет. В 2017-м Роналду забил 53 мяча. Больше всего голов на счету португальца было в 2012-м — 63.

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в 2018 году забил 51 мяч. За последние девять сезонов спортсмен ни разу не забивал меньше.

27 декабря стало известно, что трансферная стоимость Роналду и Месси снизилась. Цена на португальца упала со 120 до 100 миллионов евро за 2018 год, на аргентинца — со 180 до 160 миллионов.

Летом 2018-го Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро. Туринский клуб занимает первое место в турнирной таблице Серии А после 19 туров и весной 2019-го примет участие в плей-офф Лиги чемпионов.

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