Роналду и Месси подешевели

Трансферная стоимость нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси снизилась за 2018 год. Соответствующую информацию публикует transfermarkt.com.

Стоимость Месси упала со 180 до 160 миллионов. Роналду подешевел со 120 до 100 миллионов евро. В 2018-м году 31-летний аргентинец забил 47 мячей в 49 матчах во всех турнирах. Летом этого года 33-летний португалец перешел из «Реала» в «Ювентус» за 100 миллионов евро. За новый клуб он забил 13 мячей в 23 встречах чемпионата Италии и Лиги чемпионов.

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В 2018 году впервые за 10 лет ни Месси, ни Роналду не получили «Золотой мяч». Обладателем трофея стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Вместе с мадридцами он в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а с национальной командой стал вице-чемпионом мира.

Месси выступает за «Барселону» с 2000 года. В составе каталонцев он девять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

До «Ювентуса» Роналду играл в «Реале» и «Манчестер Юнайтед». Португалец неоднократно побеждал в чемпионатах Англии и Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

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