Роналду нашел для Месси новый вызов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что однажды хотел бы увидеть форварда «Барселоны» Лионеля Месси в чемпионате Италии. Слова португальца приводит La Gazzetta dello Sport.

Роналду заметил, что он успешно играл в первенствах Португалии, Англии, Испании, а теперь — Италии, в то время как Месси никогда не выступал за пределами Испании. «Для меня жизнь — это вызов. Мне это нравится. И мне нравится делать людей счастливыми. Я бы хотел, чтобы он, как и я, принял вызов и однажды приехал в Италию», — сказал Роналду.

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В то же время португалец отметил, что если Месси счастлив в «Барселоне», то он уважает его желание остаться в Испании. «Он фантастический игрок и человек, но я тут ни по кому не скучаю», — подчеркнул Роналду.

Форвард перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии на его счету 10 голов в 15 матчах.

Роналду выигрывал чемпионаты Испании и Англии, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, а в 2016 году стал чемпионом Европы со сборной Португалии. Месси всю карьеру провел в «Барселоне», девять раз выигрывал национальное первенство и четыре раза — Лигу чемпионов.

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