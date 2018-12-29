Марадону потеряли

Бывший футболист сборной Аргентины и тренер Диего Марадона уже несколько дней не появляется в расположении своего нынешнего клуба «Дорадос», выступающего во втором дивизионе чемпионата Мексики. Об этом сообщает TyC Sports.

Команда приступила к предсезонной подготовке без своего наставника. Марадону ждали в расположении «Дорадос» еще 26 декабря, однако о нем до сих пор нет новостей. В настоящее время футболистами руководит тренер по физической подготовке Алтьери. Возможно, Марадона таким образом демонстрирует недовольство тем обстоятельством, что руководство «Дорадос» не усилило состав.

58-летний Марадона принял клуб в сентябре 2018-го. После 14 туров «Дорадос» занимает седьмое место в чемпионате.

Наибольшей известности как тренер Марадона добился, возглавляя аргентинскую сборную. Под его руководством альбиселесте пробились в финальную часть чемпионата мира-2010. Команда Марадоны вышла из группы и в четвертьфинале уступила сборной Германии.

Марадона — чемпион мира 1986 года. На клубном уровне он выступал за такие команды, как «Бока Хуниорс», «Барселона» и «Наполи».

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